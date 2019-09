​WTA Seul: Karolina Muchova și Magda Linette vor juca finala

Sâmbătă, în semifinale, Muchova a trecut de chinezoaica Yafan Wang (58 WTA, cap de serie nr. 8) în două seturi, 7-6 (7/5), 6-4, în timp ce Linette a învins-o pe favorita nr. 2, rusoaica Ekaterina Alexandrova (39 WTA), cu 7-6 (7/5), 7-6 (9/7).

Muchova, 23 de ani, va disputa astfel cea de-a doua sa finală a anului (după Praga) dar şi a carierei, iar Linette (27 ani) va evolua în cea de-a treia finală a carierei sale, ea reuşind să cucerească în acest an trofeul în turneul de la New York (Bronx).

