​WTA Guangzhou: Sofia Kenin a câștigat al treilea titlu din carieră / Victorie în trei seturi cu Samantha Stosur

Kenin a început mai bine primul set, s-a desprins la 4-2, însă Stosur a recuperat rapid break-ul, a împins setul în prelungiri și s-a impus cu 7-4 în tiebreak. Americanca a debutat excelent și în setul secund, australianca a reușit din nou să revină rapid, însă Sofia a mai câștigat o dată împotriva serviciului și campioana avea să fie hotărâtă în setul al treilea.

Kenin (20 ani) s-a dezlănțuit în decisiv, a profitat de oboseala adversarei (Samantha a ajuns la 35 de ani și a mai avut parte de două meciuri de trei seturi la această competiție), a făcut două break-uri și a servit foarte bine (79% dintre puncte câștigate cu <primul> și 75% cu <al doilea>) obținând astfel al treilea titlu din carieră.





Sofia Kenin a jucat la Guangzhou a patra sa finală din acest an și tot a patra din carieră. Americanca s-a mai impus la Hobart (vs Anna Karolina Schmiedlova) și Mallorca (vs Belinda Bencic) și a pierdut în ultimul act la Acapulco (învinsă de Yafan Wang). De cealaltă parte, Samantha Stosur rămâne cu nouă titluri câștigate (ultimul în 2017, la Strasbourg), finala de la Guangzhou fiind a 16-a pierdută de aceasta.

În urma acestui succes, Sofia Kenin va urca pe locul 18 începând de luni, în timp ce Samantha Stosur va face un salt de 37 de poziții în clasamentul WTA, până pe 92.