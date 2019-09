VIDEO Laver Cup: Europa vs Restul lumii 3-1 / Victorii pentru Stefanos Tsitsipas și echipa Roger Federer/Alexander Zverev

Echipa Europei conduce cu 3-1 echipa Restului Lumii, după prima zi a Laver Cup. Grecul Stefanos Tsitsipas (7 ATP) l-a învins pe americanul Taylor Fritz (30 ATP), scor 6-2, 1-6, 10-7, în timp ce prechea formată din Roger Federer (Elveția) și Alexander Zverev (Germania) a învins cuplul Denis Shapovalov (Canada)/Jack Sock (SUA), scor 6-3, 7-5.





În actul secund al meciului de dublu, la scorul de 5-4, Shapovalov și Sock au avut nu mai puțin de șase mingi de set pe serviciul adversarilor, însă Federer și Zverev au rezistat incredibil, iar în game-ul următor au bifat break-ul la prima oportunitate. Partida s-a încheiat după o oră și 39 de minute de joc.







În al treilea meci de simplu al competiției, Tsitsipas și Fritz și-au împărțit momentele de dominație. Grecul și-a adjudecat primul set cu 6-2, în timp ce americanul a cedat un singur game în manșa a doua. Învingătorul s-a decis la super tie-break, unul extrem de echilibrat, în care ambii jucători s-au aflat la conducere. Tsitsipas a avut câștig de cauză, scor 10-7, după o oră și 13 minute de joc.







Rezultatele înregistrate în prima zi din Laver Cup:



Dominic Thiem vs Denis Shapovalov 6-4, 5-7, 13-11

Fabio Fognini vs Jack Sock 1-6, 6-7(3)

Stefanos Tsitsipas vs Taylor Fritz 6-2, 1-6, 10-7

Roger Federer/Alexander Zverev vs Denis Shapovalov/Jack Sock 6-3, 7-5



Laver Cup, 2019



Echipa Europei: Bjorn Borg, căpitan - Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas şi Fabio Fognini.



Echipa Restului Lumii: John McEnroe, căpitan - Jack Sock, Taylor Fritz, John Isner, Milos Raonic, Nick Kyrgios şi Denis Shapovalov.



Cele două echipe se vor confrunta la Geneva, în perioada 20-22 septembrie.





În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport.





Primele două ediţii ale competiţiei, care s-au desfăşurat la Praga (2017) şi la Chicago (2018), au fost câştigate de europeni. În acest an, competiţia a fost inclusă în calendarul ATP.





Spectacol în primul meci de dublu de la Laver Cup 2019:



So many chances: #TeamWorld are 0/9 on break points in match 4. #TeamEurope's Roger Federer and @AlexZverev lead Sock and Shapovalov 6-3 3-1.#LaverCup pic.twitter.com/DTadNw9eb4 — Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2019

Coming through: @denis_shapo hits a cracking passing shot, but #TeamWorld fails to convert any of the six break points that would give them the set against #TeamEurope#LaverCup pic.twitter.com/9Sdccng0nX — Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2019

The great escape: #TeamEurope's @AlexZverev and @rogerfederer repel 15 of 16 break points to beat Sock and Shapovalov 6-3 7-5.



Team Europe leads Team World 3-1 after day 1 at #LaverCup 2019. pic.twitter.com/AyLkBjBMrh — Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2019 Rod Laver, făcând valuri în tribună:



Tsitsipas, victorios în fața lui Fritz:

Flashes of brilliance from #TeamWorld’s Fritz, but @StefTsitsipas steadied the ship after a shaky second set to claim match 3 for Team Europe 6-2 1-6 [10-7].#TeamEurope now 2-1. Doubles to come. pic.twitter.com/gglSiUpmts — Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2019

Reacția jucătorilor din echipa Europei după ce Tsitsipas a catsigat primul set al meciului cu Fritz: