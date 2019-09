Rafael Nadal și Novak Djokovic, văzuți prin ochii lui Roger Federer

Roger Federer și Rafael Nadal vor fi din nou coechipieri la Laver Cup, după ce în 2017 (la ediția inaugurală) au evoluat împreună la dublu. Anul trecut, elvețianul a împărțit terenul și cu Novak Djokovic, iar înainte de startul competiției din 2019 (de la Geneva) a discutat despre impresia pe care i-au făcut-o cei doi mari rivali.







Despre Nadal







"Petreci o săptămână alături de Rafa (n.r. la Laver Cup) și te uimește intesitatea cu care face lucrurile. Cum poate să găsească un echilibru? Pentru că în orice alt caz, riști să îți pierzi mintea. Când s-a terminat sesiunea de antrenament, el este relaxat. Sunt surprins mereu de cum încearcă să găsească oportunități din orice poziție. Returnează incredibil din spatele baseline-ului cu mult slice și topspin" - Roger Federer, despre Rafael Nadal.







Despre Novak Djokovic





"De asemenea, și Novak este relaxat. Aici ne asemănăm foarte mult. Ca să ai succes în acest sport, este neapărată nevoie să fii și relaxat. Jucăm atât de multe meciuri (n.r. pe an), de la 50 și uneori până la 100. Tenisul nu este precum boxul, acolo unde ai unul sau două meciuri pe an. Cu cinci minute înainte de meci, este obligatoriu să-ți găsești liniștea.







Ceea ce mă surprinde cel mai mult la Djokovic este claritatea pe care o are atunci când vrea să câștige un meci. Este ceva de genul: <așa voi juca, deci trebuie să am succes>. Și chiar așa și procedează, știe exact ce și cum să facă, iar totul iese foarte bine. Îl respect mult" - Roger Federer, despre Novak Djokovic.







Laver Cup, 2019







Echipa Europei:





Bjorn Borg, căpitan - Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas şi Fabio Fognini.



Echipa Restului Lumii:



John McEnroe, căpitan - Jack Sock, Taylor Fritz, John Isner, Milos Raonic, Nick Kyrgios şi Denis Shapovalov.



Cele două echipe se vor confrunta la Geneva, în perioada 20-22 septembrie.



Primele două ediţii ale competiţiei, care s-au desfăşurat la Praga (2017) şi la Chicago (2018), au fost câştigate de europeni. În acest an, competiţia a fost inclusă în calendarul ATP.





În fabuloasa-i carieră, Mister Perfect a câștigat 102 turnee ATP, 20 fiind de Grand Slam.



Australian Open: 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018

Roland Garros: 2009

Wimbledon: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017

US Open: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.



Conform ATP, Federer a adunat până acum în carieră 1227 de victorii și a fost învins de 267 de ori. A ajuns pentru prima dată pe locul 1 în lume pe 2 februarie 2004.



În acest an are 3 titluri (Dubai, Miami, Halle), 43 de victorii și 7 înfrângeri. A câștigat din tenis $6,325,783 în 2019 și $126,840,700 în întreaga carieră (simplu plus dublu).



Clasamentul titlurilor de Grand Slam:



1 Roger Federer 20 (38 de ani)

2 Rafael Nadal 19 (33 de ani)

3 Novak Djokovic 16 (32 de ani).