Simona Halep, înainte de participarea la Wuhan și Beijing: "Fizic sunt 100%, nu am niciun fel de probleme. Darren Cahill nu va fi alături de mine"

​Pauza a luat sfârșit pentru Simona Halep, jucătoarea noastră decolând spre China, acolo unde va participa în următoarea perioadă la turneele de la Wuhan și Beijing. Pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă, Simona a precizat, printre altele, că este la 100% din punct de vedere fizic și că Darren Cahill nu va fi alături de ea la cele două turnee.







Ce a spus Halep pe aeroport







"Mă simt destul de bine, sunt încrezătoare şi sper să-mi meargă bine. Este un pic mai diferit, mâncarea este diferită, aerul este diferit, cultura de acolo mai diferită, aşa că încerc să mă adaptez cât pot de bine şi să joc cât se poate de bine, însă nu este uşor.







Fizic sunt sută la sută, nu am niciun fel de probleme. Am avut nişte probleme la gleznă, de fapt la tendonul lui Ahile împreună cu glezna, acum mă simt bine, am făcut recuperarea, am făcut tratament, m-am antrenat în ultima săptămână şi acum mă simt bine. Darren Cahill va reveni în noul sezon, nu la turneele acestea", a declarat Halep, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă, citată de News.ro.





Aflată pe locul șase în ierarhia mondială, Simona va participa la Wuhan (22-28 septembrie) și Beijing (28 septembrie - 6 octombrie).







"Dongfeng Motor Wuhan Open" face parte din categoria Premier 5, se dispută pe hard, are premii totale în valoare de $2,828,000, iar la start se vor găsi pe tabloul principal 64 de jucătoare. Aryna Sabaleka este ultima campioană de la Wuhan.







"China Open" face parte din categoria Premier Mandatory, are premii totale în valoare de $8,285,274, se dispută pe hard și va avea la start 64 de jucătoare. Campioana din 2018 este Caroline Wozniacki.







Simona nu a obținut încă matematic calificarea la Turneul Campioanelor de la Shenzhen, dar este foarte aproape de a face acest lucru. Competiția care va închide sezonul din WTA se va disputa în perioada 27 octombrie - 9 noiembrie.