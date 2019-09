Roger Federer recunoaște - Este tot mai aproape de retragere, va lua o decizie în următoarele săptămâni

Nu a reușit să câștige vreun Grand Slam în 2019, deși a avut două mingi de meci în finala de la Wimbledon cu Djokovic. Roger Federer (38 de ani) a recunoscut pentru jurnaliștii elvețieni că este în linie dreaptă cu decizia privind retragerea din activitate.





Federer se află la Geneva, acolo unde va participa la Laver Cup (la finalul acestei săptămâni), iar la o discuție cu jurnaliștii din țara sa a precizat că se află tot mai aproape de momentul în care va lua o decizie în ceea ce privește retragerea din activitate.







Inima îi spune să mai participe la încă o ediție de la Wimbledon (turneu de Grand Slam unde a rescris istoria sportului alb), însă multe se pot întâmpla până în vara lui 2020.







"În interiorul meu, am decis că vreau să joc până la Wimbledon (n.r. ediția din 2020). Acum însă sunt destul de ocupat ca să am o părere și în legătură cu Tokyo (n.r. locul unde vor avea loc Jocurile Olimpice de vară).







Am discutat și cu echipa mea în legătură cu o participare acolo (n.r. la Tokyo). Am vorbit și cu Mirka, soția mea, și cu siguranță voi lua o decizie în următoarele săptămâni.







Pentru mine este important acum să particip la o serie de turnee, iar apoi să am pauză, să pot sta alături de familie. Acest lucru trebuie pus la cale cu Pierre Paganini (n.r. antrenorul de fitness al campionului de la Basel)" - Roger Federer.







"În mod normal, încep pregătirea pentru noul sezon pe 4 decembrie, iar de această dată va fi pe 11 decembrie. Totul este deja stabilit. Nu voi fi la 100% din punct de vedere fizic la ATP Cup (noul format al Cupei Davis), însă obiectivul meu este Australian Open", a completat Federer, citat de tennis365.com.







Ultimul Grand Slam câștigat de Roger a fost la Melbourne, în 2018, el fiind cel de-al 20-lea din întreaga carieră (record absolut pentru ATP).







În fabuloasa-i carieră, Mister Perfect a câștigat 102 turnee ATP, 20 fiind de Grand Slam.







Australian Open: 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018

Roland Garros: 2009

Wimbledon: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017

US Open: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.







Conform ATP, Federer a adunat până acum în carieră 1227 de victorii și a fost învins de 267 de ori. A ajuns pentru prima dată pe locul 1 în lume pe 2 februarie 2004.







În acest an are 3 titluri (Dubai, Miami, Halle), 43 de victorii și 7 înfrângeri. A câștigat din tenis $6,325,783 în 2019 și $126,840,700 în întreaga carieră (simplu plus dublu).







Clasamentul titlurilor de Grand Slam:



1 Roger Federer 20 (38 de ani)

2 Rafael Nadal 19 (33 de ani)

3 Novak Djokovic 16 (32 de ani).