WTA Osaka: Garbine Muguruza, eliminată în primul tur - Spaniola nu a mai câștigat un meci din luna mai (Rezultatele zilei)

Garbine Muguruza (26 WTA) continuă seria rezultatele nefaste, iberica părăsind turneul WTA de la Osaka (Japonia) în runda inaugurală. Muguruza a fost învinsă de Su-Wei Hsieh (33 WTA), scor 3-6, 7-6(1), 6-1, după ce a ratat o minge de meci în setul secund, la scorul de 6-5.





Su-Wei Hsieh a obținut victoria după două ore și trei minute de joc, urmând să evolueze în optimi cu belgianca Elise Mertens (24 WTA), cap de serie numărul 9.





"Știam că se poate întâmpla orice, deoarece este aproape finalul sezonului. Vreau doar să fiu mai relaxată, să mă concentrez pe jocul meu. Uneori îmi pierd puțin ritmul la începutul meciurilor, doar trebuie să joc mai mult pentru a-mi recăpăta ritmul.





În primul set, Muguruza a lovit foarte tare mingea și nu mă așteptăm la un asemenea joc. Am încercat să găsesc o cale de a intra în meci. În al doilea set, am simțit puțin mai bine ritmul, am fost mult mai stabilă, am jucat în stilul meu", a spus Su-Wei Hsieh după victoria cu Muguruza.





Muguruza se află la a cincea înfrângere consecutivă, ultimul său succes datând din luna mai, în turul al treilea de la Roland Garros (6-3, 6-3 cu Elina Svitolina). Spaniola a fost eliminată de Sloane Stephens în optimi la Grand Slam-ul parizian, scor 4-6, 3-6. Au urmat apoi înfrângeri în primul tur la turneele de la Wimbledon (4-6, 4-6 cu Beatriz Haddad Maia), Cincinnati (6-7, 7-6, 4-6 cu Madison Keys), US Open (6-2, 1-6, 3-6 cu Alison Riske) și Osaka.







Toray Pan Pacific Open face parte din categorie Premier și se dispută în perioada 16-22 septembrie. Competiția se desfășoară pe hard și are premii în valoare totală de $823,000. Ultima câștigătoare este Karolina Pliskova (în 2018).





Principalele favorite ale ediției din acest an sunt: Naomi Osaka (1), Kiki Bertens (2), Sloane Stephens (3), Angelique Kerber (4), Madison Keys (5).







Rezultatele înregistrate marți la Osaka, turul I:





Varvara Flink (RUS) - Nao Hibino (JPN) 6-4, 7-5

Yulia Putintseva (KAZ) - Katarzyna Kawa (POL) 6-4, 7-6 (7/4)

Su-Wei Hsieh (TPE) - Garbiñe Muguruza (ESP) 3-6, 7-6 (7/1), 6-1

Madison Keys (USA/N.5) - Darya Kasatkina (RUS) 6-3, 6-4

Donna Vekic (CRO/N.7) - Caroline Garcia (FRA) 7-5, 6-2

Misaki Doi (JPN) - Kristina Mladenovic (FRA) 6-1, 6-2