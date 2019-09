VIDEO Bianca Andreescu, desemnată jucatoarea lunii august în circuitul WTA

Bianca Andreescu (19 ani, locul 5 WTA) a fost aleasă jucătoarea lunii august, în ancheta efectuată de WTA. Jucătoarea canadiană de origine română a avut un bilanț de 13 victorii și nicio înfrângere luna trecută. A participat la două turnee și le-a câștigat pe amândouă: Rogers Cup (Premier 5) și US Open (Grand Slam).

Bianca Andreescu a avut o luna august de vis, ea câștigând ambele turnee la care a participat. Sportiva de 19 ani s-a impus la Rogers Cup în fața Serenei Williams. Americanca a abandonat în finală, la scorul de 3-1 pentru Bianca, din cauza unei accidentări la spate.

A urmat apoi triumful de la US Open, primul său Grand Slam din carieră. Jucătoarea canadiană de origine română a câștigat competiția la prima sa participare pe tabloul principal de la Flushing Meadows. Andreescu a învins-o în finală pe Serena Williams, scor 6-3, 7-5.



În urma succesului de la New York, Bianca Andreescu a urcat pe locul 5 în ierarhia mondială, cea mai bună clasare a carierei.



Pentru titlul de "jucătoarea lunii august" au mai fost nominalizate Serena Williams și Madison Keys.



Rezultatele anchetei pentru titlul de "jucătoarea lunii august":

1. Bianca Andreescu

2. Serena Williams

3. Madison Keys

Câștigătoarele titlului de "jucătoarea lunii" în 2019:

Ianuarie: Naomi Osaka

Februarie: Belinda Bencic

Martie: Ashleigh Barty

Aprilie: Petra Kvitova

Mai: Kiki Bertens

Iunie: Ashleigh Barty

Iulie: Simona Halep

August: Bianca Andreescu



