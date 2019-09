Kim Clijsters și motivul revenirii pe terenul de tenis: o victorie în fața Soranei Cîrstea

"Sorana Cirstea s-a antrenat la academia mea de câteva ori cu fostul meu antrenor Carl Maes. În urmă cu câteva zile am disputat un meci amical înainte să meargă la un turneu și am învins-o, chiar dacă am kilograme în plus și fără să joc câțiva ani. Atunci mi-am dat seama că trebuie să-mi dau o șansă", a spus Kim Clijsters, potrivit bolamarela.pt.





De-a lungul carierei, Clijsters s-a retras de mai multe ori din tenisul profesionist. Între mai 2007 și august 2009, iar apoi între septembrie 2012 și ianuarie 2020 (când a anunțat că va reveni).





A devenit numărul unu WTA pe 11 august 2003. A câștigat 4 Grand Slam-uri în carieră: Australian Open (2011), US Open (2005, 2009 și 2010).