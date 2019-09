Roger Federer, titlurile de Grand Slam-uri și amenințarea Rafael Nadal: "Normal că aș vrea să-mi păstrez recordul pentru totdeauna"

Federer si Nadal in momentul cand au facut pereche la Laver Cup

Roger Federer și Rafael Nadal vor putea fi văzuți la Laver Cup în această săptămână, competiție unde cei doi vor evolua din nou împreună la dublu. Elvețianul a vorbit și despre titlurile de Grand Slam, ierarhie unde spaniolul s-a apropiat la doar un singur trofeu (20-19). "Normal că aș vrea să-mi păstrez recordul pentru totdeauna", a precizat Mister Perfect.







Ce spune Federer despre bătălia titlurilor de Grand Slam







"Spectatorii știu că ne înțelegem bine (n.r. el și Nadal) și așteaptă cu nerăbdare să vadă ce va urma. Normal că vrei să-ți păstrezi recordul pentru totdeauna. Dar obiectivul în general este să egalezi și să depășești recorduri, am trecut prin asta atunci când l-am întrecut pe Pete Sampras. Scopul nu este acela să stai departe de cel care are cele mai multe titluri.







Știu că am avut parte de momentul meu special, acela când am trecut pe primul loc, când am depășit recordul. Dacă și alții vor experimenta sentimentul, atunci voi fi bucuros pentru ei", a precizat Roger Federer pentru Blick.







Federer și Nadal vor participa în această săptămână la Laver Cup, de la Geneva. Întrecerea va aduce față în față echipele Europei și Restului Lumii. Cel mai probabil, cei doi mari campioni vor evolua împreună la dublu (așa cum s-a întâmplat și la ediția din 2017).





Echipa Europei:





Bjorn Borg, căpitan - Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas şi Fabio Fognini.





Echipa Restului Lumii:





John McEnroe, căpitan - Jack Sock, Taylor Fritz, John Isner, Milos Raonic, Nick Kyrgios şi Denis Shapovalov.







Cele două echipe se vor confrunta la Geneva, în perioada 20-22 septembrie.





Primele două ediţii ale competiţiei, care s-au desfăşurat la Praga (2017) şi la Chicago (2018), au fost câştigate de europeni. În acest an, competiţia a fost inclusă în calendarul ATP.





Clasamentul turneelor de Grand Slam:





1 Roger Federer 20 de titluri (38 de ani)

2 Rafael Nadal 19 (33 de ani)

3 Novak Djokovic 16 (32 de ani).

Aici poți vedea imagini de la primul meci de dublu în care cei doi au fost coechipieri: