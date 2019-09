Nanchang: Rebecca Peterson a câştigat primul titlu WTA din carieră

Rebecca Peterson, locul 78 WTA şi cap de serie numărul 5, a câştigat primul turneu din carieră, la Nanchang, după ce a învins-o, în finală, cu scorul de 6-2, 6-0, pe Elena Rybakina din Kazahstan, locul 69 WTA şi cap de serie numărul 4, scrie News.ro.



Peterson, 24 de ani, s-a impus după un meci care a durat 60 de minute.



Învingătoarea de la Nanchang (WTA International) va primi un premiu de 43.000 de dolari şi 280 de puncte WTA, iar învinsa, 21.400 de dolari şi 180 de puncte WTA.



Ribakina, 20 de ani, a câştigat turneul de la Bucureşti în acest an. Ea va urca pe locul 49, cel mai bun din carieră, după acest turneu.



La rândul ei, Peterson va urca pe locul 52, de asemenea cel mai bun din carieră, pe care l-a mai ocupat în octombrie 2018.





