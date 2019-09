WTA Seul: Patricia Ţig și Ana Bogdan au ajuns pe tabloul principal; Jaqueline Cristian, eliminată în ultimul tur al calificărilor

Patricia Maria Ţig (140 WTA şi cap de serie numărul 5) și Ana Bogdan (142 WTA şi cap de serie numărul 6) s-au calificat pe tabloul principal al turneului de categorie WTA International de la Seul. Jaqueline Cristian (210 WTA şi cap de serie numărul 10) a fost eliminată de Timea Babos în ultimul tur al calificărilor.





Patricia Maria Ţig a învins-o, duminică, în ultimul tur al calificărilor, cu scorul de 6-0, 6-2, pe sportiva norvegiană Ulrikke Eikeri, locul 244 WTA şi cap de serie numărul 11. Ţig s-a impus după un meci de 46 de minute.





Tot duminică, Ana Bogdan a învins-o, cu scorul de 6-3, 6-2, pe spaniola Lara Arruabarrena, locul 177 WTA şi cap de serie numărul 7, obținând calificarea pe tabloul principal al turneului de la Seul. Bogdan s-a impus după un meci care a durat o oră şi 12 minute.





Tot în ultimul tur al calificărilor, Jaqueline Cristian a fost învinsă, cu 6-2, 6-2, de Timea Babos din Ungaria, locul 92 WTA şi cap de serie numărul 1, după o partidă de o oră şi 14 minute.



Accederea în manşa a doua a calificărilor este recompensată cu un premiu de 1.020 de dolari şi cu 12 puncte WTA. Jucătoarele care urcă pe tabloul principal primesc câte 2.100 de dolari şi 19 puncte fiecare.



Pe tabloul principal sunt acceptate direct Mihaela Buzărnescu, locul 125 WTA, şi Irina Begu, locul 99 WTA.







Cu cine vor evolua jucătoarele din România în primul tur la Seul:





Irina Begu (99 WTA) vs Magda Linette (Polonia, 45 WTA şi cap de serie numărul 4)

Mihaela Buzărnescu (125 WTA) vs Priscilla Hon (Australia, 123 WTA)

Patricia Maria Ţig (140 WTA) vs Maria Sakkari (Grecia, 28 WTA şi cap de serie numărul 1)

Ana Bogdan (142 WTA) vs Polona Hercog (Slovenia, 53 WTA şi cap de serie numărul 6)