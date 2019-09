Tatiana Golovin, fostă câștigătoare la Roland Garros la dublu mixt, revine pe teren după 11 ani

“Mă gândesc la asta de un an. De o lună mă antrenez serios. Obiectivul era să fiu pregătită pentru începutul anului viitor, dar lucrurile merg repede şi acum intenţionez să revin poate la jumătatea lunii octombrie”, a spus Golovin.





Ea a explicat de ce s-a retras în urmă cu opt ani şi cum s-a hotărât să revină: “M-am oprit atunci pentru că organismul meu nu mai făcea faţă exigenţelor sportului la nivel înalt, din cauza bolii. Însă de 18 luni am fost solicitată de mai multe ori să vin să vorbesc despre boala mea. Şi întâlnind medici cu acele ocazii am aflat că există tratamente care îmi pot permite să revin. Astfel, după ce am considerat că mi-am terminat cariera la 20 de ani, astăzi pot să revin”.





Tatiana Golovin a menţionat că îşi doreşte să se regăsească prin revenirea pe terenul de tenis.





Golovin, acum în vârstă de 31 de ani, s-a retras din tenis la sfârşitul anului 2008, din cauza unei spondilite anchilozante. Ea are în palmares două trofee la simplu şi a ajuns până pe locul 12 în clasamentul mondial. Sportiva franceză a câştigat în 2004 Roland Garros la dublu mixt, alături de Richard Gasquet, potrivit News.ro.