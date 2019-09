Darren Cahill, după reluarea colaborării cu Simona Halep: "Renunţi la desert de anul viitor"

"Aştept cu nerăbdare anul 2020. Asta înseamnă fără desert anul viitor, nu-i aşa?, a răspuns Cahill, la postarea de pe Instagram, în care Simona Halep anunţă reluarea colaborării.



Simona Halep va relua colaborarea cu antrenorul australian Darren Cahill din sezonul viitor.



"Vă salut! Am nişte veşti extraordinare pe care vreau să vi le împărtăşesc. După un an fără el în echipă, sunt fericită să anunţ că Darren va reveni lângă mine din sezonul viitor. <D>, ultima dată <te-am ucis> şi am de gând să te <ucid> din nou! Bine ai revenit! Abia aştept să terminăm ce am început! Pe curând!", a scris Halep, joi.



Simona Halep a mai fost pregătită de Daren Cahill din 2015 până în 2018, după ce a lucrat anterior cu tehnicianul australian în cadrul programului Adidas de dezvoltare a carierei tinerilor jucători.





Cele mai importante rezultate ale Simonei alături de Cahill:

2015: Indian Wells (câștigătoare), Miami (semifinale), Stuttgart (semifinale), Roma (semifinale), Rogers Cup (Toronto, semifinale), Cincinnati (finalistă), US Open (semifinale).



2016: Madrid (câștigătoare), Wimbledon (sferturi), București (campioană), Rogers Cup (Montreal, campioană), Cincinnati (semifinale).

2017: Stuttgart (semifinale), Madrid (campioană), Roma (finalistă), Roland Garros (finalistă), Wimbledon (sferturi), Rogers Cup (Toronto, semifinale), Cincinnati (finalistă), Beijing (finalistă, a devenit numărul unu mondial).



2018: Shenzhen (câștigătoare), Australian Open (finalistă), Indian Wells (semifinalistă), Roma (finalistă), Roland Garros (câștigătoare), Rogers Cup (Monteal, câștigătoare), Cincinnati (finalistă). Shenzhen (câștigătoare), Australian Open (finalistă), Indian Wells (semifinalistă), Roma (finalistă), Roland Garros (câștigătoare), Rogers Cup (Monteal, câștigătoare), Cincinnati (finalistă).