“Prima ei apariţie la US Open... Primul ei titlu de Grand Slam... Prima persoană din Canada câştigătoare a US Open... Iar acum primul ei WWE Raw Women Championship de sărbătorit! Felicitări, Bianca Andreescu!”, a notat Triple H pe contul său de Twitter, prezentând şi centura pe care scrie : “2019 US OOPEN WOMEN’S CHAMPION” şi “WOMEN’S CHAMPION”.

Her first appearance in the @USOpen..

Her first grand slam title..

The first Canadian to win the #USOpen…

And now her first @WWE Raw Women’s Championship to celebrate!



Congrats @Bandreescu_! #SheTheNorth pic.twitter.com/8mFoLThsYt