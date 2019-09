Diferența dintre generații: Ce făceau Roger Federer și Dominic Thiem în timpul finalei masculine de la US Open

Foto: us open / twitter

Rafael Nadal a câștigat al patrulea US Open din carieră (al 19-lea Grand Slam din CV), iar meciul a fost urmărit și de către unii dintre jucătorii din circuitul ATP. Întrebați ce făceau în timpul ultimului act de la New York, Roger Federer și Dominic Thiem au avut răspunsuri total diferite.







Roger, alături de întreaga familie la finala lui Rafa





Eliminat de la ultimul Grand Slam al anului de către Grigor Dimitrov în sferturi, Roger Federer (38 de ani) a vizionat finala de la US Open alături de soția Mirka și de cei patru copii ai lor.







Conform L'Equipe, marele campion evețian urmărea încă în jurul orei două dimineața ultimul act de la New York alături de familia sa. Roger a văzut finala de la reședința sa din Elveția.





La polul opus







Aflat la Viena acolo unde a participat la o acțiune a unuia dintre sponsorii săi, Dominic Thiem (26 de ani) a fost chestionat, la fel ca și Roger Federer, în legătură cu finala de la US Open.







Răspunsul austriacului a fost unul în antiteză cu cel al lui Federer.







"Nu, nu am văzut finala de la US Open. Mă uit foarte rar la tenis atunci când deja am părăsit turneul respectiv. Medvedev va fi cu siguranță unul dintre jucătorii greu de învins", a precizat Thiem.





Austriacul este unul dintre jucătorii de la care se așteaptă să întrerupă supremația lui Rafael Nadal la Roland Garros. Dominic a disputat ultimele două finale ale Grand Slam-ului de la Paris, fiind depășit de fiecare dată de Nadal (a ajuns la 12 coroane pe Chatrier).







Lupta pentru supremație, mai deschisă ca niciodată





Doi jucători și-au trecut în palmares titlurile de Grand Slam din acest an: Novak Djokovic (Australian Open și Wimbledon) și Rafael Nadal (Roland Garros și US Open).







În urma rezultatelor din 2019, sârbul și spaniolul au micșorat ecartul față de Roger Federer (deținătorul recordului de GS-uri câștigate).







Roger a rămas la cota 20, în timp ce Nadal și Djokovic au acum câte 19, respectiv 16.







Următorul Grand Slam din calendarul competițional va fi Australian Open (va debuta în luna ianuarie a lui 2020).





De știut:







Doar șase jucători au reușit să-și treacă numele pe lista câștigătorilor de Grand Slam în ultima decadă: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka, Andy Murray și Marin Cilic.