Marca: Novak Djokovic ar putea să nu mai joace în acest an - Sârbul riscă să piardă locul 1 ATP

La 1 septembrie, Djokovic, deţinătorul trofeului, a abandonat meciul cu elveţianul Stan Wawrinka, locul 24 ATP, din optimile de finală ale US Open.



Djokovic s-a retras de pe teren la scorul de 4-6, 5-7, 1-2, cu break, după o oră şi 36 de minute de joc, din cauza unei accidentări la umărul stâng.



Sârbul se află în Elveţia, la aceeaşi clinică la care şi-a tratat accidentarea suferită la cot, anul trecut.



Până la finalul sezonului sunt programate două turnee de Masters 1.000, la Shanghai şi Paris, şi Turneul Campionilor, competiţii la care liderul ATP are de apărat 2.600 de puncte. El este deţinătorul trofeului la Shanghai şi finalist la celelalte competiţii.



Un eventual forfait ar însemna pierderea locului I mondial de către Djokovic. În acest moment, diferenţa de puncte dintre el şi ocupantul locului secund, spaniolul Rafael Nadal, este de 640. Nadal nu are nimic de apărat, pentru că nu a mai jucat după US Open, în 2018.