Patrick Mouratoglou: "Sunt sigur că Serena Williams va mai câștiga turnee de Grand Slam"

​Serena Williams (9 WTA) a pierdut la US Open a patra finală consecutivă de Grand Slam, nereușind nici de această dată să își treacă în palmares al 24-lea titlu major din carieră. Patrick Mouratoglou, antrenorul americancei, se declară mândru de ce a reușit eleva sa după ce a devenit mamă și este convins că va mai câștiga turnee de Grand Slam.







"Sportul poate fi nemilos. Ai de ales între a privi jumătatea sau cea goală plină a paharului. Serena a pierdut ultimele patru finale de Grand Slam, dar în același timp a ajuns în patru finale de Grand Slam la nici doi ani după ce a devenit mamă, având aproape 38 de ani.





E o realizare incredibilă, chiar dacă obiectivul este câștigarea turneelor. Sunt atât de mândru de ea și de ceea ce este capabilă să obțină. Acum există mereu opțiunea să renunți, variantă venită din partea celor care își lasă frustrarea să le stăpânească opiniile. Cealaltă opțiune este să continui lupta pentru câștigarea altor turnee de Grand Slam.





Una dintre calitățile campionilor este că nu renunță niciodată indiferent prin ce trec pentru a-și atinge obiectivul. Serena este o mare campioană. Sportul poate fi nemilos, dar și de aceea ne place", a precizat Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, care este de părere că americanca va mai câștiga turnee de Grand Slam, scrie Tennis World USA.







"Cred că Andreescu va ajunge în curând numărul 1 mondial"





"Felicitări sincere Biancăi și antrenorului Sylvain Bruneau. M-am așteptat să ajungă în finală și cred că în curând va fi numărul 1 mondial. Are toate calitățile. Am foarte mult respect pentru ea, are o mulțime de resurse în jocul ei, care este foarte complet. Are tot ce îi trebuie, jocul ei este uimitor, latura ei fizică și mentală. Pare a fi încrezătoare și pare că simte că se află acolo unde trebuie să fie", a mai spus Mouratoglou.





În acest moment, Serena are 23 de Grand Slam-uri câștigate (7 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon și 6 US Open), aflându-se pe locul doi în ierarhia tuturor timpurilor (nu doar era Open). A depășit-o pe Steffi Graf (22), dar se află cu unul în urma lui Margaret Court (24).





Serena a pierdut ultimele patru finale de Grand Slam disputate. A fost învinsă de Angelique Kerber la Wimbledon (2018), scor 6-3, 6-3, de Naomi Osaka la US Open (2018), scor 6-2, 6-4, de Simona Halep la Wimbledon (2019), scor 6-2, 6-2, și de Bianca Andreescu la US (2019), scor 6-3, 7-5.



Rezultatele înregistrate de Serena Williams în 2019:





Australian Open - sferturi: învinsă de Karolina Pliskova, scor 6-4, 4-6, 7-5

Indian Wells - turul III: a abandonat la 6-3, 1-0 pentru Garbine Muguruza

Miami - turul II: s-a retras înaintea meciului cu Qiang Wang

Roma - turul II: s-a retras înaintea meciului cu Venus Williams

Roland Garros - turul III: învinsă de Sofia Kenin, scor 6-2, 7-5

Wimbledon - finală: învinsă de Simona Halep, scor 6-2, 6-2

Rogers Cup - finală: a abandonat la 3-1 pentru Bianca Andreescu

US Open - finală: învinsă de Bianca Andreescu, scor 6-3, 7-5.