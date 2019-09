Laver Cup: John McEnroe a anunțat componența echipei Lumii

Organizatorii Laver Cup au anunţat că John McEnroe, căpitanul echipei Lumii, i-a ales pe americanii Jack Sock şi Taylor Fritz pentru a participa la edţia din acest an a Laver Cup, alături de John Isner, Milos Raonic, Nick Kyrgios şi Denis Shapovalov, susține News.ro.

Fritz îl înlocuieşte pe sud-africanul Kevin Anderson, care s-a retras fin cauza unei accidentări la genunchi.



Echipa Europei, condusă de Bjorn Borg, va fi formată din Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas şi Fabio Fognini.



Cele două echipe se vor confrunta la Geneva, în perioada 20-22 septembrie.



Primele două ediţii ale competiţiei, care s-au desfăşurat la Praga şi la Chicago, au fost câştigate de europeni. În acest an, competiţia a fost inclusă în calendarul ATP.

#TeamWorld Captain John McEnroe has named @JackSock and @Taylor_Fritz97 to his team for #LaverCup Geneva 2019. Fritz replaces Kevin Anderson who has withdrawn due to the knee injury that also sidelined him at the US Open. pic.twitter.com/Ty6tLLsWOD