Ashleigh Barty, prima jucătoare calificată la Turneul Campioanelor

Australianca Ashleigh Barty, locul I WTA, este prima jucătoare calificată la Turneul Campioanelor, finala sezonului, care reuneşte cele mai bune opt sportive la simplu şi cele mai bune opt echipe de dublu, în 2019.

Barty, care ocupă locul I şi în clasamentul ce contează pentru Turneul Campioanelor, a acumulat în acest an 5.467 de puncte. În acest moment, numărul de puncte necesar participării sigure la finala sezonului este de 5.445.



În clasamentul pe 2019, Simona Halep ocupă locul al doilea, cu 4.792 de puncte şi este aproape sigură de prezenţa la Shenzhen. Karolina Pliskova din Cehia ocupă locul 3, cu 4.787 de puncte şi o va întrece pe Halep, deoarece este înscrisă în această săptămână la turneul de categorie Premier de la Zhengzhou, la care sunt puse în joc 470 de puncte. Jucătoarea română s-a retras de la această competiţie, urmând a evolua, spre finalul lunii septembrie, la Wuhan (turneu de 900 de puncte) şi Beijing (de 1.000 de puncte).



De pe locul 8 pe locul 4 în clasamentul "Race" a urcat câştigătoarea US Open, Bianca Andreescu din Canada, cu 4.727 de puncte, iar Top 5 este încheiat de americanca Serena Williams, cu 3.935 de puncte.



Turneul Campioanelor se mută din acest an de la Singapore la Shenzhen. Schimbarea nu presupune numai locul, ci şi dublarea premiilor totale, de la 7 la 14 milioane de dolari.



Câştigătoarea Turneului Campioanelor va încasa cel mai mare premiu din istoria tenisului, 4,75 de milioane de dolari, mai mult decât campioana de la US Open, care deţine recordul până atunci, cu 3,85 de milioane de dolari. Condiţia pentru a primi cele aproape cinci milioane de dolari este ca jucătoarea campioană să câştige toate meciurile din faza grupelor, informează News.ro.