Mats Wilander, despre recordul de Grand Slam-uri: "Federer va juca încă cel puțin doi ani, va încerca să-l oprească pe Nadal"

Rafael Nadal și-a îmbogățit impresionantul palmares cu al 19-lea trofeu de Grand Slam, fiind la un singur titlu distanță de Roger Federer, deținătorul recordului la acest capitol. Mats Wilander (55 de ani), de șapte ori campion de Grand Slam, este de părere că elvețianul va încerca să îl oprească pe Nadal să îi egaleze recordul, iar asta îl va determina să joace tenis încă cel puțin doi ani.







Rafael Nadal a câștigat, luni dimineață, al patrulea său titlu la US Open, după un meci de aproape cinci ore în fața rusului Daniil Medvedev, scor 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4. Ibericul s-a mai impus la Flushing Meadows în 2010, 2013 şi 2017.







Întrebat dacă Nadal va reuși să egaleze recordul lui Roger Federer în ceea ce privește titlurile de Grand Slam, Wilander a afirmat: "Nu sunt sigur, dar sunt nerăbdător pentru următorii doi sau trei ani. Federer va încerca să-l oprească pe Nadal, asta îl va încuraja pe elvețian să joace încă cel puțin doi ani".





Ce înseamnă înfrângerea lui Medvedev în fața lui Nadal





"Va aduce o direcție diferită. Este important pentru lumea tenisului, pentru jucătorii care au aceeași vârstă (n.r cu Medvedev - 23 de ani) sau mai tineri. Nadal este la fel de bun acum ca întotdeauna, iar Medvedev a pierdut în cinci seturi, așa că ei se pot gândi: Și eu am o șansă împotriva lui Federer, Rafa și Djokovic ", a spus Wilander.







Care a fost meciul preferat al lui Wilander de la US Open 2019





"Meciul meu preferat a fost cel dintre Berrettini și Monfils. A fost genial. Doi băieți grozavi care au jucat cu multă pasiune, un tenis excelent pe tot parcursul meciului. A fost atât de captivant. Berrettini, Medvedev, ei sunt viitorul, sunt puternici, nu se tem să joace împotriva jucătorilor de top în momente importante", a mai spus suedezul la Eurosport, potrivit Tennis World USA.







Gael Monfils și Matteo Berrettini au oferit un meci epic în sferturile US Open. Francezul a salvat patru mingi de break ale italianului în setul decisiv, una la scorul de 5-3, două la 6-5 și încă una în tie-break, la 5-4. Berrettini a fructificat-o pe cea de-a cincea după un meci de trei ore și 56 de minute, impunându-se cu 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6(5).





Titluri de Grand Slam, clasament:



1 Roger Federer 20 (între 2003-2018)

2 Rafael Nadal 19 (2005-2019)

3 Novak Djokovic 16 (2008-2019)

4 Pete Sampras 14 (1990-2002)

5 Roy Emerson 12 (1961-1967)

6 Rod Laver (1960-1969), Bjorn Borg (1974-1981) etc.



Titlurile de Grand Slam câștigate de Federer, Nadal și Djokovic:



Roger Federer: Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), Roland Garros (2009), Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008).



Rafael Nadal: Australian Open (2009), Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019), Wimbledon (2009, 2010), US Open (2010, 2013, 2017, 2019).



Novak Djokovic: Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019), Roland Garros (2016), Wimbledon (2014, 2015, 2018, 2019), US Open (2011,2014, 2015, 2018).