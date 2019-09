VIDEO Rafael Nadal, după ce a câștigat US Open-ul: "Locul I ATP nu este obiectivul meu principal"

​​Spaniolul Rafael Nadal a câştigat, duminică, US Open, grand slam-ul cu numărul 19 din carieră, fiind la numai un succes faţă de deţinătorul recordului de "majore", elveţianul Roger Federer. În acelaşi timp, Nadal s-a apropiat la 640 de puncte în clasamentul ATP de liderul Novak Djokovic, însă spune că revenirea în fruntea ierarhiei nu este obiectivul său principal, informează News.ro.





"Aşa cum am spus mereu, îmi place să fiu cel care a câştigat cel mai mult, dar când merg să mă antrenez nu mă gândesc la asta. Joc tenis penturu că iubesc asta. Iar tenisul înseamnă mai mult decât turneele de grand slam. Joc pentru a fi fericit. Victoria de azi mă face super-fericit, dar şi acum trei săptămâni a fost un bun moment, când am câştigat la Montreal.







Titlurile de Grand Slam sunt cele care atrag fanii şi creează emulaţie, este bine pentru sportul nostru. Sunt onorat să fac parte din această luptă, dar repet mereu acelaşi lucru. Nu ne putem petrece zilele spuând că avem mai mult sau mai puţin decât altul, pentru că am fi frustraţi dacă am gândi aşa. Că am mai mult sau nu, nu asta mă face fericit sau nu. Trebuie să mă gândesc la cariera mea într-o manieră diferită faţă de a visa la locul I. Vreau să fiu competitiv cât mai mult posibil. Ori dacă eu caut cu adevărat să am locul I, pot pierde ani de carieră. Sunt acolo, am o şansă, ar fi extraordinar, dar nu este obiectivul meu principal", a declarat Rafael Nadal, potrivit lequipe.fr.



Finala de duminică, disputată cu rusul Danil Medvedev, este de neuitat pentru tenismenul spaniol.



"Ultimele trei ore ale meciului au fost foarte intense. Dificile din punct de vedere psihic şi fizic. Şi apoi, e publicul, imaginile proiectate... Dintr-un anumit motiv, a fost bine că am văzut tot ce am traversat. Este ceva special să fiu capabil să ajung aici, astăzi. Am cunoscut momente dificile, din punct de vedere fizic, dar a devenit şi complicat din punct de vedere psihic în acele momente.