Daniil Medvedev s-a împăcat cu fanii de la US Open: "Datorită vouă m-am luptat ca un nebun. Vreau să vă mulţumesc din adâncul inimii mele"

Foto: us open / twitter

Daniil Medvedev nu a avut o relaţie prea bună cu fanii de la US Open, după un gest obscen făcut în turul al treilea la adresa publicului de pe arena Louis Armstrong. Huiduit de multe ori pe parcursul turneului, rusul s-a împăcat cu fanii după finala pierdută, duminică, în cinci seturi, cu spaniolul Rafael Nadal. "Datorită vouă m-am luptat ca un nebun. M-aţi huiduit pentru un motiv, dar vedeţi că sunt om, că fac greşeli. Azi, vreau să vă mulţumesc din adâncul inimii mele", a spus Medvedev.





"Ştiu că am zis ceva într-o manieră urâtă în tururile anterioare acum vreau să o spun într-o manieră pozitivă. Datorită vouă sunt în această finală. Această seară va rămâne mereu în memoria mea. Am jucat pe cel mai mare stadion de tenis din lume şi în al treilea set m-aţi împins să prelungesc meciul. Datorită vouă m-am luptat ca un nebun. M-aţi huiduit pentru un motiv, dar vedeţi că sunt om, că fac greşeli. Azi, vreau să vă mulţumesc din adâncul inimii mele", a declarat rusul, potrivit lequipe.fr.



El şi-a început discursul după prima finală de grand slam jucată cu o afirmaţie amuzantă: "Am privit pe ecranul uriaş unde au fost prezentate toate realizările lui Rafa, cu cele 19 titluri de grand slam şi mă întrebam ce ar fi arătat pentru mine."



În prima săptămână a turneului, Medvedev a fost amendat cu 9.000 de dolari pentru comportament nesportiv şi pentru gesturi obscene la meciul din turul al treilea, cu spaniolul Felciano Lopez, locul 61 ATP.





Jucătorul rus a smuls şi aruncat nervos un prosop ce îi fusese oferit de un copil de mingi, dând impresia că nu îl dorea. Avertizat de arbitru, Medvedev a aruncat racheta spre zona de odihnă. El a fost fluierat de public şi a răspuns cu un deget mijlociu ridicat. Medvedev a încercat să mascheze gestul obscen, ţinând mâna la cap, în dreptul urechii, dar camerele de pe terenul Louis Armstrong au înregistrat gestul care nu a fost văzut de arbitru şi imaginea a fost proiectată pe ecranele de pe arenă.



Huiduit şi la finalul meciului, Medvedev a declarat la interviul de pe teren că apostrofările spectatorilor l-au făcut să câştige.



"Vreau ca toţi să ştiţi, când dormiţi la noapte, că am câştigat datorită vouă. Prin energia pe care mi-aţi dat-o. Cu cât faceţi mai mult aşa, cu atât mai mult voi câştiga", a spus el.



Duminică, spaniolul Rafael Nadal, numărul 2 mondial, a câştigat pentru a patra oară turneul de grand slam US Open, impunându-se în patru ore şi 49 de minute în finala cu rusul Daniil Medvedev (locul 5 mondial), scor 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4, scrie News.ro.