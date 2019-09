VIDEO Rafael Nadal, copleșit de emoții după al 19-lea trofeu de Grand Slam: "A fost un meci nebun. Victoria asta este atât de importantă pentru mine"

La finalul partidei, conaţionalul Alex Corretja, expert Eurosport, afirma că nu l-a văzut niciodată pe Nadal atât de emoţionat. Spaniolul s-a prăbuşit pe teren după ultimul punct, dar mai apoi a fost copleşit de lacrimi de două ori - mai întâi când a mers să salute publicul, apoi când, din scaunul său, şi-a ridicat ochii pentru a privi pe ecran imagini ale victoriilor sale anterioare în turneele de Grand Slam."Nu fac asta de obicei, decât la final, dar acum am să încep prin a vă mulţumi vouă (n.r. - publicului). A fost o atmosferă incredibilă! Aţi fost incredibili şi vă mulţumesc mult pentru tot acest meci, dar şi pentru ultimele două săptămâni. A fost o energie fantastică", a transmis Nadal, la ceremonia de premiere. "Victoria asta este atât de importantă pentru mine. Mai ales în condiţiile în care meciul a devenit din ce în ce mai dificil. Am reuşit să îmi stăpânesc emoţiile. Au fost atât de mari. La 5-4, când am servit, au fost mari de tot. A fost un meci nebun şi este o avalanşă de sentimente acum",Elevul lui Carlos Moya şi al lui Francisco Roig a analizat mai apoi meciul pe care aproape că l-a scăpat din mână la 2-0 la seturi şi 3-2 cu break în setul trei, apoi la 5-2 în decisiv: "A fost o finală incredibilă. Daniil nu are decât 23 de ani, iar felul în care a luptat şi a reuşit să schimbe ritmul meciului a fost fantastic şi arată de ce, deja, a ajuns pe locul patru în lume. Am controlat oarecum meciul la început, primele două seturi, apoi însă am avut probleme mari, a fost greu să pierd setul trei, am cam obosit, iar în decisiv, la 5-2, m-am pierdut puţin şi mi-a cam tremurat mâna. Am avut multe emoţii şi mă bucur că am reuşit, totuşi, să închei meciul",