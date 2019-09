US Open: Rafael Nadal vs Daniil Medvedev, meciul care decide noul campion

Nadal se află în cursa pentru al 19-lea titlu de Grand Slam al carierei, devenind doar al doilea jucător din istorie cu minim cinci finale disputate în fiecare dintre cele 4 turnee de Grand Slam, după Roger Federer.

Medvedev li se alătură foștilor lideri mondiali Ivan Lendl (1982) și Andre Agassi (1995) pe lista jucătorilor din Open Era care s-au calificat în finalele de la Washington, Canada (Montreal/Toronto), Cincinnati și US Open în același sezon.





Rusul a înregistrat 50 de victorii în 2019 (37 pe hard), cele mai multe din circuitul ATP, fiind urmat de Rafael Nadal cu 46, Roger Federer cu 43, Novak Djokovic cu 41 și Stefanos Tsitsipas cu 37.





Daniil este primul rus care se califică într-o finală de Grand Slam după 14 ani. Marat Safin câștiga Australian Open în 2015. Medvedev conduce și la numărul de finale disputate în 2019: șapte (până acum a câștigat două și a pierdut patru).



Rafael Nadal vs Daniil Medvedev, statistica US Open 2019:

Ași: 30 - 88 Duble greșeli: 15- 46 Puncte jucate cu primul serviciu: 57% - 57% Puncte câștigate cu primul serviciu: 81% - 77% Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 59% - 54% Game-uri pierdute la serviciu: 6 - 18 Puncte de break avute de adversari: 16 - 53 Game-uri de serviciu: 73 - 109 Game-uri de serviciu câștigate: 92% - 83% Puncte câștigate la retur, pe primul serviciu: 39% - 33% Puncte câștigate la retur, pe al doilea serviciu: 53% - 55% Break-uri făcute: 27 - 33 Mingi de break avute: 64 - 68 Game-uri de retur: 71 - 108 Game-uri de retur câștigate: 38% - 31% Game-uri câștigate/pierdute: 95 - 50 / 129 - 93 Seturi câștigate/pierdute: 15 - 1 / 18 - 4 Timp petrecut pe teren: 12 ore și 18 minute / 15 ore și 11 minute

Parcursul celor doi jucători până în finală:

Rafael Nadal

Daniil Medvedev:

Turul I: 6-3, 6-2, 6-2 vs John Millman (Australia, 60 ATP)Turul II: abandon Thanasi KokkinakisTurul III: 6-3, 6-4, 6-2 vs Hyeon Chung (Coreea de Sud, 170 ATP)Optimi: 6-3, 3-6, 6-1, 6-2 vs Marin Cilic (Croația, 23 ATP)Sferturi: 6-4, 7-5, 6-2 vs Diego Schwartzman (Argentina, 21 ATP)Semifinale: 7-6(6), 6-4, 6-1 vs Matteo Berrettini (Italia, 25 ATP)Turul I: 6-4, 6-1, 6-2 vs Prajnesh Gunneswaran (India, 88 ATP)Turul II: 6-3, 7-5, 5-7, 6-3 vs Hugo Dellien (Bolivia, 84 ATP)Turul III: 7-6(1), 4-6, 7-6(7), 6-4 vs Feliciano Lopez (Spania, 61 ATP)Optimi: 3-6, 6-3, 6-2, 7-6(2) vs Dominik Koepfer (Germania, 118 ATP)Sferturi: 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-1 vs Stanislas Wawrinka (Elveția, 24 ATP)Semifinale: 7-6(5), 6-4, 6-3 vs Grigor Dimitrov (Bulgaria, 78 ATP).