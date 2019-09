​LiveText Bianca Andreescu vs Serena Williams (de la ora 23:00)

US Open, finala

Serena va încerca încă o dată să egaleze recordul de titluri de Grand Slam deținut (încă) de Margaret Court - 24. Americanca are 7 titluri la Australian Open, 3 la Roland Garros, 7 la Wimbledon și 6 la US Open. Interesant este faptul că Serena a pierdut ultimele trei finale de Grand Slam disputate, borna de 24 de titluri fiindu-i parcă "interzisă". A învins-o Angelique Kerber la Wimbledon (2018), Naomi Osaka la US Open (2018) și Simona Halep la Wimbledon (2019). Ultimul Grand Slam câștigat de Serena datează din 2017, la Melbourne, atunci când a trecut în finală de sora Venus (6-4, 6-4). Ea a câștigat de șase ori turneul de la Flushing Meadows (1999, 2002, 2008, 2012, 2013 și 2014) și a pierdut alte trei finale (2001, 2011 și 2018). De cealaltă parte, Bianca se află pentru prima dată într-o finală de Grand Slam. Bianca conduce cu 1-0 în meciurile directe cu Serena, singura întâlnire venind în urmă cu doar câteva săptămâni, la Toronto. Atunci, Williams a abandonat în primul set, la scorul de 3-1 în favoarea sportivei care reprezintă Canada.





Bianca a câștigat în cariera sa toate cele șapte partide disputate împotriva jucătoarelor de Top 10. Dacă va câștiga turneul, Bianca Andreescu (8 WTA în clasamentul WTA în timp real) va urca pe locul 5 (ar trece peste Simona Halep). De cealaltă parte, o victorie i-ar aduce Serenei locul 6 (în prezent se clasează pe 9).

Parcursul celor două jucătoare la US Open:



Bianca Andreescu:

Serena Williams:

Serena repetă același ritual: "Este incredibil că mă aflu aici. Nu m-am așteptat să joc aici la 20 de ani de la prima finală, totul este un bonus, sunt foarte entuziasmată".Bianca se îndreaptă spre teren. Aceasta oferă un scurt interviu pentru ESPN.Turul I: 6-2, 6-4 vs Katie Volynets (SUA, 413 WTA)Turul II: 6-3, 7-5 vs Kirsten Flipkens (Belgia, 110 WTA)Turul III: 6-4, 6-4 vs Caroline Wozniacki (Danemarca, 19 WTA)Optimi: 6-1, 4-6, 6-2 vs Taylor Townsend (SUA, 116 WTA)Sferturi: 3-6, 6-2, 6-3 vs Elise Mertens (Belgia, 26 WTA)Semifinale: 7-6(3), 7-5 vs Belinda Bencic (Elveția, 12 WTA)Turul I: 6-1, 6-1 vs Maria Sharapova (Rusia, 87 WTA)Turul II: 5-7, 6-3, 6-1 vs Caty McNally (SUA, 121 WTA)Turul III: 6-3, 6-2 vs Karolina Muchova (Cehia, 44 WTA)Optimi: 6-3, 6-4 vs Petra Martic (Croația, 22 WTA)Sferturi: 6-1, 6-0 vs Qiang Wang (China, 18 WTA)Semifinale: 6-3, 6-1 vs Elina Svitolina (Ucraina, 5 WTA)