Daniil Medvedev, înaintea finalei de la US Open: "Nadal m-a mâncat la Montreal"

”A fost foarte greu. A avut mult mai multă energie decât mine. Aș putea să spun că m-a mâncat pe teren, pentru că starturile noaste au fost oarecum similare. Cu cât înainta meciul, cu atât devenea mai tare, mai rapid, mai puternic și eu mă duceam în jos. Este grozav că am putut să joc cu el la finala Rogers Cup. Acum știu la ce să mă aștept. Știu cum să mă pregătesc”, a declarat Medvedev, la conferința de presă din urma partidei din semifinale.





Din șapte meciuri disputate la US Open, Medvedev a jucat cu trei jucători stângaci, iar Nadal va fi al patrulea. Legat de acest lucru, rusul a comentat: ”Este total neobișnuit. Cred că anul trecut am jucat cu trei stângaci tot anul. Acum am jucat deja cu trei în turneul acesta, și acum cu al patrulea. Este incredibil. Desigur că mă ajută mult că am jucat cu trei stângaci înainte, cu stiluri complet diferite. Deja m-am obișnuit. Dacă Rafa câștigă, mă va ajuta”.





Medvedev a fost întrebat cum va reacționa în fața publicului de la US Open, dacă, în meciul din finală, va fi huiduit: ”Aș fi surprins, dar va trebui să iau toată energia și să mă folosesc de ea. Cum am mai spus, nu sunt mândru de ce am făcut. Sper că nu voi mai face asta niciodată. Dar am mai spus și la Cincinnati și la Montreal că astfel de lucruri mi se mai întâmplă uneori. Mă întreb de ce. Cred că sunt mai multe răspunsuri și încerc să nu se mai repete”.





Daniil Medvedev și Rafael Nadal se vor înfrunta, duminică, în finala de la US Open, în jurul orei 23:00.