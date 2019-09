​VIDEO Rafael Nadal și Daniil Medvedev, în finala US Open după victorii în trei seturi

Italianul Berrettini a obținut două mingi de set în tiebreak-ul primului set, însă Nadal a revenit, s-a impus cu 8-6 (patru puncte consecutive) și nu a mai avut nicio problemă în câștigarea duelului, care a durat două ore și 35 de minute. A fost 7-6(6), 6-4, 6-1 pentru Rafa, care a pierdut un singur set (împotriva lui Marin Cilic) în drumul spre a cincea sa finală de la Flushing Meadows.Nadal a înregistrat 31 de lovituri câștigătoare, doar 18 erori neforțate și a obținut 17 puncte din cele 21 de urcări la fileu.În urma rezultatelor înregistrate la US Open, Rafael Nadal continuă să își mărească avantajul în fața lui Novak Djokovic în clasamentul ATP Race. Acesta are acum 8.425 puncte, față de 7.265 are sârbului, care s-a retras în turul al patrulea."Sunt foarte fericit că sunt din nou în finală. Primul set a fost destul de frustrant, pentru că am ajuns în tiebreak după atâtea şanse de break ratate, Matteo neavând niciuna. Mingea venea tare spre mine, iar în tiebreak am avut noroc. Apoi, am început la fel setul doi, doar că, în sfârşit, după alte mingi de break ratate, am obţinut în sfârşit break-ul! De acolo, cred că meciul s-a schimbat. Nu vreau să uit să îl felicit pe Matteo: este unul dintre cei mai buni jucători ai lumii, este foarte tânăr şi are un viitor frumos în faţă. Duminică joc cu cel mai în formă jucător al momentului, în finală se poate întâmpla orice. Pentru mine însă, este foarte important că sunt în finală",În cealaltă semifinală, Medvedev a înregistrat un scor asemănător împotriva lui Dimitrov: 7-6(5), 6-4, 6-3, după două ore și 37 de minute de joc.Daniil Medvedev se anunța încă dinaintea US Open-ului drept unul dintre jucătorii de urmărit în cursa pentru titlu. Rusul a ajuns în finalele de la Washington (învins de Kyrgios) și Montreal (învins de Nadal) înaintea câștigării Masters-ului de la Cincinnati (victorie cu Goffin)."Este dificil din punct de vedere mental. Asta mi-a lipsit în trecut. Cel mai bun rezultat al meu la un Grand Slam era turul al patrulea. Simțeam că e așa de dificil să câștigi un meci de cinci seturi. Știam că merg pe drumul cel bun, a trebuit doar să lupt pentru fiecare set, pentru fiecare punct. În trecut, nu reușeam să o fac. Dar aici, în această săptămână, totul mi-a ieșit. Am câștigat multe meciuri de patru seturi, ceea ce arată cât de bine m-am simțit mental aici, cât și fizic",Medvedev li se alătură foștilor lideri mondiali Ivan Lendl (1982) și Andre Agassi (1995) pe lista jucătorilor din Open Era care s-au calificat în finalele de la Washington, Canada (Montreal/Toronto), Cincinnati și US Open în același sezon.Rusul a înregistrat 50 de victorii în 2019 (37 pe hard), cele mai multe din circuitul ATP, fiind urmat de Rafael Nadal cu 46, Roger Federer cu 43, Novak Djokovic cu 41 și Stefanos Tsitsipas cu 37.Daniil este primul rus care se califică într-o finală de Grand Slam după 14 ani. Marat Safin câștiga Australian Open în 2015. Medvedev conduce și la numărul de finale disputate în 2019: șapte (până acum a câștigat două și a pierdut patru).Finala US Open va avea loc duminică seara. În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveText și Livescore pe HotNews.ro.