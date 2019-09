Bianca Andreescu, despre victoria cu Bencic și calificarea în finala US Open: "Am câștigat pentru că am luptat până la capăt. Nu am renunțat deloc"

La doar 19 ani și la prima participare pe tabloul principal de la US Open, Bianca Andreescu a reușit performanța de a ajunge până în marea finală. Jucătoarea canadiană de origine română a vorbit la conferința de presă despre victoria din semifinale contra Belindei Bencic, precizând că s-a impus în fața elvețiencei pentru că nu a renunțat la luptă, mai ales că în setul secund a fost condusă cu 5-2.





Bianca Andreescu a învins-o cu 7-6(3), 7-5 pe Belinda Bencic, obținând calificarea în premieră în finala unui turneu de Grand Slam. În primul act, Bianca a salvat o minge de set a elvețiencei, la scorul de 5-4, iar în manșa secundă a avut puterea să revină de la 2-5, câștigând cinci game-uri consecutive.



"Am visat întotdeauna la acest moment când eram mică. Dar nu cred că mulți oameni s-ar fi gândit de fapt că poate deveni realitate.





Am continuat să cred în mine. Cred că în momentul de după mingea de meci am fost în stare de șoc. În același timp, știu că m luptat din greu pentru a ajunge aici și chiar cred că merit să fiu în finala de sâmbătă", a declarat Bianca Andreescu la conferința de presă, după calificarea în finala US Open, potrivit WTA.





Despre meciul cu Belinda Bencic





"Nu a fost deloc ușor. Ea lovește mingea foarte tare și foarte plat, cred că la fiecare lovitură. Genunchii mei erau pe pământ. Cred că nu a fost prea distractiv să joc împotriva ei. Dar asta o face o jucătoare atât de grozavă.





Sunt mulțumită de cum m-am descurcat. Am încercat să schimb cât mai mult ritmul. Acesta a fost obiectivul chiar de la începutul meciului. Dar nu a fost ușor. Când cineva lovește plat și cu adâncime, este greu să fac asta. Dar principalul motiv pentru care am câștigat astăzi cred că este pentru că am luptat până la capăt. Nu am renunțat deloc", a spus jucătoarea canadiană de origine română.



Ce a spus despre confruntarea din finală cu Serena Williams





"Îmi amitesc cum întotdeauna le spuneam celor din echipa mea că aș vrea să joc cu Serena înainte să se retragă. Aștept cu nerăbdare meciul. Ea este o campioană uimitoare atât pe teren cât și în afara acestuia. Va fi distractiv.





Îmi amintesc că o urmăream când aveam vreo 10 ani. Am urmărit-o câștigând majoritatea titlurilor de Grand Slam și cred că va lupta prentru al 24-lea trofeu. Sunt sigură că va juca cel mai bun tenis al său. Și eu voi încerca același lucru. Sper ca cea mai bună jucătoare să câștige", a precizat Andreescu.





, însă americanca a abandonat la scorul de 3-1 pentru Bianca, din cauza unei accidentări la spate. Andreescu și Williams s-au mai întâlnit o singură dată, anul acesta, în finala Rogers Cup , însă americanca a abandonat la scorul de 3-1 pentru Bianca, din cauza unei accidentări la spate.





"Urma să joc împotriva unei campioane din tenis în finala Rogers Cup, sigur că eram foarte emoționată. Dar cred că am reușit să canalizez acea stare în altceva. Când am intrat pe teren nu m-am mai gândit cine e adversara mea. Experiența celor patru game-uri jucate cu ea cred că îmi va fi de ajutor sâmbătă", a mai spus Bianca Andreescu.





Serena Williams a câștigat de șase ori turneul de la Flushing Meadows (1999, 2002, 2008, 2012, 2013 și 2014) și a pierdut alte trei finale (2001, 2011 și 2018).







VIDEO Bianca Andreescu, în finală la US Open - Duel cu Serena Williams pentru marele trofeu