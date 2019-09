WTA a anunțat motivul retragerii Simonei Halep de la Zhengzhou - Românca a acuzat dureri la glezna stângă

Simona Halep a declarat că a simţit dureri la glezna stângă şi de aceea a decis să nu evolueze la turneul de categorie Premier de la Zhengzhou, scrie News.ro.







"Sunt dezamăgită să mă retrag de la Zhengzhou Open, deoarece abia aşteptam să joc într-un nou oraş pentru prima dată. Din nefericire, am avut dureri la glezna stângă şi echipa mea medicală mi-a spus că ar fi cel mai bine să nu joc săptămâna viitoare. Doresc turneului mult succes în primul an şi sper să vin anul viitor",Simona Halep, locul 4 WTA, s-a retras de la turneul de categorie Premier de la Zhengzhou, care se află la prima ediţie şi la care ar fi fost a doua favorită, după jucătoarea cehă Karolina Pliskova.Halep a decis să-şi prelungească pauza după ce a fost eliminată în al doilea tur al US Open, de americanca Taylor Townsend.Locul Simonei Halep va fi luat de Tereza Martincova, locul 138 WTA.Competiţia va avea loc în perioada 9 - 15 septembrie.În aceste condiţii, cel mai probabil, anul acesta, Halep va mai evolua la turneele de la Wuhan (Premier 5, 22 - 28 septembrie) şi Beijing (Premier Mandatory, 28 septembrie - 6 octombrie) precum şi la Turneul Campioanelor (27 octombrie - 9 noiembrie).