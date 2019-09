Gael Monfils, învins de Berrettini după ce a salvat patru mingi de meci: "Am dat totul. Am servit rău, dar am jucat cu inima"

Gael Monfils (13 ATP) și Matteo Berrettini (25 ATP) au oferit un meci epic în sferturile US Open. Francezul a reușit să salveze patru mingi de meci, dar a trebuit să se recunoască învins după aproape patru ore de joc. La conferința de presă, Monfils a declarat că a servit rău, dar a jucat cu inima și este mândru de ceea ce a realizat.



"Am dat totul astăzi. Am servit rău, dar am jucat cu inima. Publicul a fost uimitor. M-a împins de la spate. M-a ajutat. A fost distractiv. Pentru asta joc. Mi-aș fi dori să pot câștiga, dar iubesc aceste meciuri, indiferent de rezultat. Sunt mândru de mine și voi fi fericit", a spus Gael Monfils după eliminarea de la US Open.





Gael Monfils a salvat patru mingi de break ale italianului în setul decisiv, una la scorul de 5-3, două la 6-5 și încă una în tie-break, la 5-4. Berrettini a fructificat-o pe cea de-a cincea după un meci de trei ore și 56 de minute, impunându-se cu 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6(5).





Calificat în premieră în semifinalele unui Grand Slam, Berretteni se va duela pentru un loc în marea finală cu Rafael Nadal (2 ATP).





Gael Monfils s-a mai aflat într-o situație asemănătoare și la ediția din 2014 de la US Open, când a salvat două mingi de meci în fața lui Roger Federer, reușind să trimită meciul în decisiv. Elvețianul s-a impus atunci cu 6-4, 6-3, 4-6, 5-7, 2-6.





Cea mai bună performanță a lui Gael Monfils la US Open a fost în 2016, când a ajuns în semfinale (a fost învins de Novak Djokovic, scor 3-6, 2-6, 6-3, 2-6). Faza semenifinalelor reprezintă de altfel cel mai bun rezultat obținut de fracez la turneele de Grand Slam (mai are o semifinală la Roland Garros, în 2008).





În vârstă de 32 de ani, Gael Monfils a câștigat de-a lungul carierei opt titluri ATP la simplu: Sopot (2005), Metz (2009), Montpellier (2010), Stockholm (2011), Montpellier (2014), Washingotn (2016), Doha (2018), Rotterdam (2019).





