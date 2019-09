VIDEO Bianca Andreescu, după calificarea în semifinale la US Open: "Cineva să mă ciupească. Sigur e adevărat?"

Believe it, Bianca



The 19-year old \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDE6 becomes the first teenager to reach the US Open SFs since 2009.@Bandreescu_ | #USOpen pic.twitter.com/RZ4pgCF2vO — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2019

"Este incredibil! În urmă cu un an jucam calificări aici, apoi am avut o accidentare la spate. Ce am reuşit în acest an...Nu am cuvinte. Cineva să mă ciupească. Sigur e adevărat? Faptul că am disputat aceste mari turnee, Openul Australiei, Indian Wells şi Toronto, m-a ajutat mult. Am muncit mult fizic şi mental şi rezultatele au apărut", a declarat Andreescu.Jucătoarea canadiană de tenis Bianca Andreescu s-a calificat în premieră în semifinale la un grand slam, după ce a trecut de belgianca Elise Mertens, în sferturi la US Open.Sportiva de origine română, în vârstă de 19 ani, s-a impus în trei seturi, scor 3-6, 6-2, 6-3.Deja câştigătoare la două turnee importante în acest sezon, Indian Wells şi Toronto, Andreescu va evolua în semifinale contra elveţiencei Belinda Bencic, care a învins-o pe croata Donna Vekic, scor 7-6 [5], 6-3.