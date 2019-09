US Open Bianca Andreescu, în semifinale după victoria cu Mertens / Duel cu Bencic

Bianca Andreescu (Canada, 15 WTA) este pentru prima oara într-o semifinală de Grand Slam după ce a trecut în sferturi la US Open de belgianca Elise Mertens (26 WTA), scor 3-6; 6-2; 6-3. Ea va juca finala contra Belindei Bencic (Elveția, 12 WTA).

Cealaltă semifinală le aduce față în față pe Elina Svitolina (Ucraina, 5 WTA) și Serena Williams (SUA, 8 WTA).

Belinda Bencic (Elveția, 12 WTA) s-a calificat, miercuri, în semifinalele US Open-ului, după ce a învins-o pe Donna Vekic (Croația, 23 WTA), scor 7-6(5), 6-3. Meciul a durat o oră și 42 de minute.



Belinda a pierdut un singur set în drumul său spre prima semifinală de Grand Slam din carieră. Aceasta a trecut de Mandy Minella (Luxemburg, 142 WTA), Alize Cornet (Franța, 64 WTA), Anett Kontaveit (Estonia, 21 WTA - abandon) și Naomi Osaka (Japonia, 1 WTA).





Andreescu, 19 ani, ocupa locul 178 la finele anului 2018, iar în prezent a urcat pe 15, după ce şi-a trecut în palmares titlurile de la Indian Wells şi Rogers Cup.



Însuşi antrenorul Sylvain Bruneau este uluit de progresul elevei sale, pe care o pregăteşte din martie 2018: ''Parcursul ei din ultimul an cred că este destul de incredibil. Aş vrea să spun că am avut o senzaţie că lucrurile vor ieşi aşa, dar nu am avut-o. Mereu am crezut că va deveni o jucătoare bună. Pentru mine, asta era un fapt. Dar că va fi capabilă să obţină o transformare atât de rapidă faţă de acum un an când a pierdut în calificări, nu credeam''.



Bianca Andreescu a învins-o în optimi pe americanca Taylor Townsend, cea care le trimisese acasă pe româncele Simona Halep şi Sorana Cîrstea.