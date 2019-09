​VIDEO Grigor Dimitrov îl elimină pe Roger Federer în cinci seturi - Elvețianul a acuzat unele probleme fizice

Foto: us open / twitter

Grigor Dimitrov a produs una dintre cele mai mari surprize de la actuala ediția a US Open-ului, bulgarul trecând în cinci seturi, scor 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2, de Roger Federer. A fost un meci de trei ore și 12 minute, iar marele campion elvețian a acuzat unele probleme fizice (la spate).





Deși a părut în control și a condus la un moment dat cu 2-1 la seturi, Federer a acuzat probleme medicale, a cerut ajutorul trainer-ului, iar de aici partida a înregistrat o schimbare de direcție.







Dimitrov a preluat control, a trimis partida în decisiv, iar în setul al cincilea s-a impus fără prea mari probleme (6-2).







Federer a recunoscut problemele la spate





"Da, am avut nevoie de ceva tratament pentru partea superioară a spatelui. Am încercat să dezmorțesc acea zonă, să o mișc și văd dacă va fi mai bine. Da, însă este momentul lui Grigor, nu este vorba despre corpul meu. Este ok", a precizat Roger Federer la conferința de presă.