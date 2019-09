​VIDEO Grigor Dimitrov îl elimină pe Roger Federer în cinci seturi - Elvețianul a acuzat unele probleme fizice

Foto: us open / twitter

Grigor Dimitrov a produs una dintre cele mai mari surprize de la actuala ediția a US Open-ului, bulgarul trecând în cinci seturi, scor 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2, de Roger Federer. A fost un meci de trei ore și 12 minute, iar marele campion elvețian a acuzat unele probleme fizice (la spate).





Deși a părut în control și a condus la un moment dat cu 2-1 la seturi, Federer a acuzat probleme medicale, a cerut ajutorul trainer-ului, iar de aici partida a înregistrat o schimbare de direcție.







Dimitrov a preluat controlul, a trimis partida în decisiv, iar în setul al cincilea s-a impus fără prea mari probleme (6-2).







De știut: A fost prima victorie a bulgarului în meciurile directe după șapte înfrângeri consecutive.







Federer a recunoscut problemele la spate





"Da, am avut nevoie de ceva tratament pentru partea superioară a spatelui. Am încercat să dezmorțesc acea zonă, să o mișc și văd dacă va fi mai bine. Da, însă este momentul lui Grigor, nu este vorba despre corpul meu. Este ok", a precizat Roger Federer la conferința de presă.





Despre ce program va avea până la finalul anului





"Cred că voi participa la Laver Cup, Shanghai, Basel și poate Paris și Londra. Acesta este programul în acest moment. Nu știu dacă echipa mea are alte planuri. Sunt fericit să fac o mică pauză, apoi voi reveni la antrenamente, reevaluăm totul, iar din acel punct vom pleca să atacăm", a completat Federer.





Ajuns în premieră în semifinale la US Open, Dimitrov îl va întâlni pe Daniil Medvedev (a trecut de Stanislas Wawrinka). Pentru oricare dintre ei, calificarea în finală va fi cea mai bună performanță a carierei la un Grand Slam.







A doua semifinală va fi aflată în urma partidelor Matteo Berrettini vs Gael Monfils și Rafael Nadal vs Diego Schwartzman.







Aici poți urmări rezumatul partidei Dimitrov vs Federer: