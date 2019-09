Diego Schwartzman este în mare formă la US Open, Grand Slam unde s-a calificat în sferturi. Argentinianul a trecut în patru seturi de Alexander Zverev, cap de serie numărul cinci. Diferența de 28 de centimetri în favoarea germanului nu s-a văzut pe teren, dar a putut fi observată la finalul partidei, atunci când cei doi au dat mâna.





Diego Schwartzman - 1,70 metri (21 ATP)

Alexander Zverev - 1,98 metri (5 ATP)



S-au jucat luni în optimi la simplu:



Matteo Berrettini (24) - Andrei Rublev 6-1, 6-4, 7-6(6)

Gael Monfils (13) - Pablo Andujar 6-1, 6-2, 6-2

Diego Schwartzman (20) - Alexander Zverev (6) 3-6, 6-2, 6-4, 6-3

Rafael Nadal (2) - Marin Cilic (22) 6-3, 3-6, 6-1, 6-2.



Program sferturi:



Stanislas Wawrinka (23) vs Daniil Medvedev (5)

Roger Federer (3) vs Grigor Dimitrov

Matteo Berrettini (24) vs Gael Monfils (13)

Diego Schwartzman (20) vs Rafael Nadal (2).