Bianca Andreescu, după victoria cu Taylor Townsend: "Sunt foarte fericită, dar turneul nu s-a terminat încă. Cred că pot face mai mult"

Despre strategia meciului cu Taylor Townsend





"Am încercat să o fac să joace cât mai mult pentru că, în setul doi, am simțit că îmi face ea asta și am pierdut mai mult. Mi-am spus doar să fiu mai agresivă, dar și calmă în același timp.





Nu îți oferă niciun ritm. Lovește mingea plat, apoi șlice și vine la fileu. În acele momente am încercat doar să țin pasul cu ea, să mă asigur că pun presiune chiar de la începutul punctului cu serviciul meu sau cu returul.





Cred că am făcut asta destul de bine în primul și al treilea set. De aceea câștigam punctele. După al doilea set, asta mi-am spus, doar să mă asigur că voi pune primul serviciu în teren pentru că știam că va ataca pe cel de-al doilea serviciu al meu", a declarat Bianca Andreescu, potrivit WTA.





Andreescu, încrezătoare după calificarea în sferturi





"Se simte minunat. Lucrez și visez la acest moment de foarte mult timp, așa că se simte al naibii de bine să fiu în sferturi aici. Sunt foarte fericită, dar turneul nu s-a terminat încă. Cred că pot face mai mult decât să ajung în sferturi anul acesta.





La orice turneu merg, vreau să-l câștig. Aștept multe de la mine. Dar o să iau meci după meci, deoarece știu că am o mulțime de adversare dificile înainte de a ajunge în finală. Anul acesta a fost cel mai bun an al vieții mele de până acum. Niciodată nu am mai simțit această încredere", a mai spus jucătoarea canadiană de origine română.





Andreescu a avut nevoie de trei seturi (6-1, 4-6, 6-2) și de un meci care a durat o oră și 55 de minute pentru a trece de Townsend, cea care le-a eliminat de la US Open pe Simona Halep (în turul al doilea) și pe Sorana Cîrstea (în turul al treilea).





Pentru un loc în semifinale, Bianca Andreescu se va duela cu belgianca Elise Mertens (26 WTA), care a învins-o fără drept de apel pe Kristie Ahn (SUA, 141 WTA), scor 6-1, 6-1.