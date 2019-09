Naomi Osaka, eliminată de la US Open și fără locul 1 WTA: "Sunt tristă, dar simt că am învățat atât de multe în timpul acestui turneu"

Foto: Twitter - US Open

​Naomi Osaka a ieșit din cursa de apărare a trofeului de la US Open în faza optimilor, după ce a fost învinsă de elvețianca Belinda Bencic (scor 7-5, 6-4). În urma acestei înfrângeri, japoneza a pierdut și locul 1 în clasamentul mondial, dar ia doar lucrurile pozitive din competiția de la Flushing Meadows. "În acest moment am acest sentiment de tristețe, dar simt că am învățat atât de multe în timpul acestui turneu", a spus Osaka.





"În acest moment am acest sentiment de tristețe, dar simt că am învățat atât de multe în timpul acestui turneu. Sigur că am vrut să apăr acest trofeu. Simt că pașii pe care i-am făcut ca persoană au fost mult mai mari decât mi-aș imagina în acest moment. Așa că sper să pot continua să cresc. Știu că dacă voi continua să muncesc din greu, atunci sigur voi avea rezultate mai bune", a declarat Naomi Osaka, la conferința de presă, potrivit WTA.







"Simt că am crescut. Nu simt că pun atâta presiune într-un singur meci"





"Evident, după cum vedeți, am făcut un duș", a spus ea râzând. "Da, simt că acum sunt mai liniștită. Simt că am crescut. Nu simt că pun atâta presiune într-un singur meci. În ansamblu, vreau să văd că am jucat meciuri mai bune în timpul verii. Pentru că simt că în mod cert turneul pe care l-am jucat aici a fost cel mai bun până acum", a precizat japoneza.



În sezonul de hard american, Osaka a ajuns până în sferturi la turneele de la Toronto și la Cincinnatti, la cel din urmă abandonând în setul decisiv al meciului cu Sofia Kenin, din cauza unei accidentări la genunchi. Această accidentare i-a creat probleme și în meciul de luni cu Bencic. Japoneza a declarat la conferința de presă că nu a putut să-și exerseze serviciul atât cât și-ar fi dorit.





Și-a stabilit obiectivul pentru Australian Open



"Sincer, nu sunt atât de supărată pentru asta. Bineînțeles că pot să fiu foarte dezamăgita și supărată, dar nu sunt. Desigur că mi-ar plăcea să ajung în fazele superioare, iar acesta va fi obiectivul meu în Australia (n.r. la Australian Open, turneu pe care l-a câștigat în 2019), a spus Osaka.







Nemulțumită de tenisul pe care l-a jucat la turneele din Europa







"Dar deocamdată cred că nivelul de tenis pe care l-am jucat în Europa nu a fost chiar atât de grozav. Am venit aici: două sferturi de finală (n.r. Toronto și Cincinnatti) și optimi. Sper să mă descurc bine în Japonia, pentru că întotdeauna mă descurc bine acolo.



De fapt, mă simt mai bine pierzând aici decât când am pierdut la Indian Wells. Sigur că nu există un sentiment de acceptare, dar simt că am învățat multe azi. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am făcut greșit.





Pentru mine, de fiecare dată când fac lucrurile greșit, de obicei fac același lucru la următorul meci. La fel și când joc mai bine. Așadar, sincer, sunt nerăbdătoare pentru turneul următor", a mai spus Naomi Osaka.



Următorul turneu la care va participa Osaka va avea loc chiar în orașul natal Osaka, care va găzdui în acest an Toray Pan Pacific Open (16-22 septembrie), turneu de categorie Premier. Anul trecut, după triumful de la US Open, Osaka a ajuns până în finală la Tokyo, fiind învinsă de Karolina Pliskova.





În vârstă de 21 de ani, Naomi Osaka are în palmares trei trofee: Australian Open 2019 și US Open 2018 (Grand Slam-uri) și Indian Wells (Premier Mandatory). La ediția de anul trecut de la US Open, Osaka a învins-o în ultimul act pe Serena Williams, scor 6-2, 6-4.





În urma rezultatelor înregistrate la actuala ediție de la US Open, locul 1 WTA va fi ocupat de luni de australianca Ashleigh Barty. Lupta pentru locul doi se va da între Karolina Pliskova și Elina Svitolina. Ucraineanca va urca pe poziția secundă în cazul în care va câștiga turneul.