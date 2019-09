VIDEO Rafael Nadal și bijuteria de lovitură care l-a ridicat în picioare și pe Tiger Woods

Rafael Nadal a ajuns în sferturi la US Open după un succes în patru seturi cu Marin Cilic. Spaniolul a reușit să-și procure prima minge de meci cu o execuție care a ridicat în picioare publicul de pe Arthur Ashe, inclusiv pe Tiger Woods.







În sferturi, spaniolul îl va întâlni pe Diego Schwartzman.







Program sferturi:





Stanislas Wawrinka (23) vs Daniil Medvedev (5)

Roger Federer (3) vs Grigor Dimitrov

Matteo Berrettini (24) vs Gael Monfils (13)

Diego Schwartzman (20) vs Rafael Nadal (2).







Aici poți vedea super execuția lui Nadal: