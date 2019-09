VIDEO Rafael Nadal, în sferturi la US Open: Victorie în patru seturi cu Marin Cilic

Rafael Nadal a făcut pasul spre sferturile de la US Open, ibericul trecând în patru seturi de Marin Cilic (campion la Flushing Meadows în 2014). Rafa a avut nevoie de două ore și 49 de minute, scor 6-3, 3-6, 6-1, 6-2, pentru a ajunge printre cei mai buni opt jucători de la actuala ediție a Grand Slam-ului de la New York.





În sferturi, Nadal îl va întâlni pe Diego Schwartzman - argentinianul a trecut în optimi de Alexander Zverev (3-6, 6-2, 6-4, 6-3).





Campion în trei rânduri la US Open (2010, 2013, 2017), Nadal a ajuns la nouă prezenţe consecutive în sferturi la turneele de Grand Slam, serie începută la US Open-ul din 2017.







Program sferturi:





Stanislas Wawrinka (23) vs Daniil Medvedev (5)

Roger Federer (3) vs Grigor Dimitrov

Matteo Berrettini (24) vs Gael Monfils (13)

Diego Schwartzman (20) vs Rafael Nadal (2).







Rezumatul partidei Nadal vs Cilic: