​US Open: Bianca Andreescu, în sferturi - A eliminat-o pe surprinzătoarea Taylor Townsend

​Bianca Andreescu a reușit să se califice în premieră în sferturile unui Grand Slam, jucătoarea canadiană de origine română trecând în optimile de la US Open de Taylor Townsend (cea care le-a eliminat pe Simona Halep și Sorana Cîrstea).



Andreescu a avut nevoie de trei seturi (6-1, 4-6, 6-2) și de un meci care a durat o oră și 55 de minute pentru a trece de Townsend.



Taylor Townsend este cea care le-a eliminat de la US Open pe Simona Halep (în turul al doilea) și pe Sorana Cîrstea (în turul al treilea).

Bianca (15 WTA) va juca în sferturi cu Elise Mertens (26 WTA).

Bianca Andreescu și bucuria victoriei:

