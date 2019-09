​US Open: Naomi Osaka, campioana en-titre, învinsă în optimi de Belinda Bencic / Ashleigh Barty, lider mondial la finalul competiției

În sferturi, Belinda Bencic o va întâlni pe croata Donna Vekic (23 WTA), care a învins-o pe Julia Goerges (Germania, 30 WTA), scor (5)6-7, 7-5, 6-3. În setul al doilea, Goerges a ratat o minge de meci la 5-4 și A-40.Osaka li se alătura celorlalte favorite eliminate devreme la US Open: Halep în turul al doilea, Ashleigh Barty și Karolina Pliskova în optimi. În urma rezultatelor înregistrate, Ashleigh Barty va reveni pe prima poziție a clasamentului WTA.1. Ashleigh Barty (Australia) 6.501 puncte2. Karolina Pliskova (Cehia) 6.1253. Naomi Osaka (Japonia) 4.8464. Simona Halep (România) 4.8036. Petra Kvitova (Cehia) 4.3267. Kiki Bertens (Olanda) 4.325Belinda Bencic (13) vs Donna Vekic (23)Elina Svitolina (5) vs Johanna Konta (16)Serena Williams (8) vs Qiang Wang (18)Taylor Townsend vs Bianca Andreescu (15)Kristie Ahn vs Elise Mertens (25)