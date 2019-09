Rod Laver: "Nu există cel mai bun jucător din toate timpurile"

Rod Laver (81 de ani), legenda tenisului mondial, a declarat, luni, că Roger Federer este cel mai bun jucător al generației sale, însă fostul jucător de tenis nu consideră că există cel mai bun jucător din toate timpurile, transmite Mediafax.





Într-un interviu acordat în cadrul turneului US Open, Laver a fost întrebat care consideră că este cel mai bun jucător de tenis din toate timpurile, iar fostul tenismen a răspuns: ”Trebuie să ții cont de perioada în care evoluezi. A fi cel mai bun din generația ta este cel mai bun rezultat pe care îl poți avea vreodată. Nu există cel mai bun din toate timpurile”.



Laver a mai adăugat că îl consideră pe Roger Federer cel mai bun jucător al generației sale care a jucat la US Open, în ultimii 15 ani.



Roger Federer (3 ATP) va evolua, în sferturile de finală de la US Open, împotriva lui Grigor Dimitrov (78 ATP).





Se știu primele două sferturi de la US Open:





Roger Federer vs Grigor Dimitrov

Stanislas Wawrinka vs Daniil Medvedev