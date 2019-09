US Open: Raluca Olaru şi Franko Skugor, eliminați în turul al doilea al probei de dublu mixt

Perechea Raluca Olaru/Franko Skugor (România/Croaţia) a fost eliminată, duminică, în turul doi la dublu mixt, la US Open, ultimul turneu de grand slam al anului, scrie News.ro.





Olaru şi Skugor au fost învinşi, cu scorul de 6-1, 6-1, de Latisha Chan/Ivan Dodig (Taiwan/Croaţia), cap de serie numărul 4.



Pentru participarea în turul al doilea, echipele învinse primesc un premiu de 11.400 de dolari.



După eliminarea Ralucăi Olaru la dublu mixt, România nu mai are niciun reprezentant în probele de seniori de la US Open.



Tot duminică, Nicholas David Ionel a fost învins, cu scorul de 6-2, 6-3, de australianul Tristan Schoolkate, iar Nini Gabriel Dică a fost întrecut, cu 6-3, 6-2, de canadianul Liam Draxl, cap de serie numărul 10, în turul I al competiţiei de junori de la US Open.