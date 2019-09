VIDEO Stan Wawrinka, autograful inedit și întrebarea: Când se va mai spăla pe față norocosul fan?

Stan Wawrinka a făcut pasul în sferturile de la US Open, iar la finalul partidei cu Novak Djokovic (sârbul a abandonat în momentul în care era condus cu 2-0 la seturi) a oferit faza zilei: i-a dat un autograf special unui fan fericit.







În sferturi, Stan Wawrinka se va duela cu Daniil Medvedev (5 ATP), jucător aflat în cea mai bună formă a carierei.



În celălalt sfert de pe această parte de tablou de la US Open se vor întâlni Roger Federer (3 ATP) și Grigor Dimitrov (78 ATP).



Mai sunt de disputat în optimi:



Andrey Rublev vs Matteo Berrettini

Alexander Zverev vs Diego Schwartzman

Gael Monfils vs Pablo Andujar

Rafael Nadal vs Marin Cilic.



VIDEO US Open: Novak Djokovic, eliminat de Stan Wawrinka - Sârbul a abandonat când era condus cu 2-0 la seturi







Aici poți vedea ce autograf i-a dat Wawrinka unui fan: