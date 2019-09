VIDEO US Open: Elina Svitolina, calificată în premieră în sferturile de la Flushing Meadows

Elina Svitolina (5 WTA) a învins-o în două seturi pe favorita publicului de la US Open, Madison Keys (9 WTA), cap de serie numărul 10. A fost 7-5, 6-4 pentru Svitolina, care a obținut astfel în premieră calificarea în sferturile competiției de la Flushing Meadows.





În partida următoare, ucraineanca se va duela cu britanica Johanna Konta (16 WTA), care a trecut în optimi de Karolina Pliskova, favorită numărul trei, scor 6-7(1), 6-3, 7-5, după un meci de două ore și 24 de minute.





Calificarea în sferturi este cea mai bună performanță a Elinei Svitolina la US Open. La ultimele două ediții, ea ajunsese până în optimi. Anul trecut a fost eliminată de Anastasija Sevastova, iar în 2017 era învinsă chiar de Madison Keys.





Svitolina și Keys au fost adversare în acest an și la Australian Open, primul Grand Slam al anului. Cele două jucătoare s-au întâlnit tot în faza optimilor, iar câștigătoare a fost tot ucraineanca, scor 6-2, 1-6, 6-1.







În celălalt sfert de finală de pe partea inferioară a tabloului principal de la US Open se vor înfrunta Serena Williams (SUA, 8 WTA) și Qiang Wang (China, 18 WTA).





Rezultatele înregistrate duminică în optimi:





Elina Svitolina (UKR/N.5) - Madison Keys (USA/N.10) 7-5, 6-4

Johanna Konta (GBR/N.16) - Karolína Plíšková (CZE/N.3) 6-7 (1/7), 6-3, 7-5

Serena Williams (USA/N.8) - Petra Martic (CRO/N.22) 6-3, 6-4

Qiang Wang (CHN/N.18) - Ashleigh Barty (AUS/N.2) 6-2, 6-4





Au mai rămas de disputat în optimi:





Naomi Osaka (1) - Belinda Bencic (13)

Donna Vekic (23) - Julia Goerges (26)

Taylor Townsend - Bianca Andreescu (15)

Kristie Ahn - Elise Mertens (25)







US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.



