US Open: Serena Williams s-a calificat în sferturi; Karolina Pliskova, eliminată de Johanna Konta

Serena Williams (8 WTA) a trecut fără emoții de Petra Martic (22 WTA), scor 6-3, 6-4, calificându-se în sferturi la US Open. În altă partidă a zilei, Johanna Konta (16 WTA) a învins-o în trei seturi pe Karolina Pliskova (3 WTA), scor 6-7(1), 6-3, 7-5.





Serena Williams, care a obținut a 99-a victorie la Flushing Meadows, se va duela în faza următoare cu Qiang Wang (China, 18 WTA), care a învins-o pe Ashleigh Barty (2 WTA), scor 6-2, 6-4, după o oră și 22 de minute de joc.





Johanna Konta s-a calificat în premieră în sferturile US Open după un meci de două ore și 24 de minute cu favorita numărul trei. Britanica va juca în turul următor cu învingătoarea din Elina Svitolina(5 WTA) și Madison Keys (9 WTA).





US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.



În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.