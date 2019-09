US Open: Roger Federer, calificat în sferturi - Elvețianul a cedat doar patru game-uri în meciul cu David Goffin

Roger Federer (3 ATP) a avut o misiune extrem de ușoară în partida cu belgianul David Goffin (15 ATP). Elvețianul și-a asigurat prezența în sferturile US Open după o oră și 22 de minute de joc, cedând doar patru game-uri, scor 6-2, 6-2, 6-0.





În faza următoare, Federer se va duela cu învingătorul dintre Grigor Dimitrov (Bulgaria, 78 ATP) și Alex De Minaur (Australia, 38 ATP).





Federer va bifa a 13-a prezență în sferturi la US Open, egalându-l astfel pe Andre Agassi la acest capitol. Elvețianul a câștigat de cinci ori Grand Slam-ul american (2004, 2005, 2006, 2007 și 2008).





Jucătorii cu cele mai multe prezențe în sferturile US Open (Era Open):





Jimmy Connors 17

Andre Agassi 13

Roger Federer 13

Ivan Lendl 12

Novak Djokovic 11*

*va juca luni, după ora 03:30 (ora României)





US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.



În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.