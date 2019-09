US Open: Qiang Wang, prima jucătoare calificată în sferturi - Victorie clară cu Ashleigh Barty (2 WTA)

Qiang Wang (18 WTA) a produs surpriza în optimile turneului de la US Open, eliminând-o din competiție pe australianca Ashleigh Barty, favorita numărul 2. Chinezoaica s-a impus clar în fața fostului lider mondial, scor 6-2, 6-4, după o oră și 22 de minute.

Barty a început meciul cu un game alb și nimic nu anunța ce avea să urmeze. Chinezoaica în vârstă de 27 de ani a bifat o serie de cinci game-uri consecutive, profitând de numeroasele erori ale australiencei. Numărul doi WTA și-a mai trecut în cont un game, înainte de a ceda primul set după 31 de minute, scor 2-6.

Wang a debutat cu break în actul secund, suficient pentru a-i asigura prima calificare din carieră în sferturile unui turneu de Grand Slam. Până la final s-a mers cap la cap cu serviciul, chiar dacă ambele jucătoare au avut șanse de break. Barty a avut o minge de break la scorul de 0-1, patru la 3-4 și două la 4-5, însă chinezoaica a rezistat incredibil. La scorul de 5-3 în favoarea sa, Wang a ratat două mingi de meci pe serviciul adversarei. Australianca a avut puterea de a mai anula încă o șansă în game-ul următor, dar chinezoaica a fructificat-o pe cea de-a patra.



În sferturi, Qiang Wang o va întâlni pe învingătoarea dintre Serena Williams (8 WTA) și Petra Martic (22 WTA).



Ashleigh Barty câștigase ambele confruntări anterioare cu Wang, în 2018: 7-5, 6-4 la Strasbourg și 6-3, 6-4 la Zhuhai.



Statistica meciului Wang vs Barty:

Ași: 2-6

Duble greșeli: 1-2

Puncte câștigate cu primul serviciu: 67% (30/45) - 72% (28/39)

Puncte câștigate cu serviciul secund: 65% (13/20) - 39% (7/18)

Mingi de break fructificate: 50% (3/6) - 0% (0/9)

Puncte câștigate la fileu: 50% (4/8) - 64% (9/14)

Lovituri câștigătoare: 11-22

Erori neforțate: 14-39

Total puncte: 54% (66/122) - 47% (57/122)





\uD83D\uDEA8Upset Alert \uD83D\uDEA8

Qiang Wang takes down world No. 2 Ashleigh Barty 6-2, 6-4 and grabs the first spot in the QF's!#USOpen pic.twitter.com/uGYKbQ1nr8