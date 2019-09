US Open: Rafael Nadal, Alexander Zverev și Gael Monfils, calificați în optimi; Nick Kyrgios, eliminat de Andrey Rublev (Program optimi)

Rafael Nadal a trecut lejer de Hyeon Chung, scor 6-3, 6-4, 6-3, obținând biletele pentru optimile US Open. În aceeași fază au mai ajuns Alexander Zverev și Gael Monfils, care au avut parte de meciuri maraton cu Aljaž Bedene, respectiv Denis Shapovalov. Rusul Andrey Rublev (43 ATP) a mai făcut o "victimă", reușind să îl elimine din competiție pe australianul Nick Kyrgios, cap de serie 28.





Turul trei, rezultate înregistrate sâmbătă:





Andrey Rublev (RUS) - Nick Kyrgios (AUS/N.28) 7-6 (7/5), 7-6 (7/5), 6-3

Matteo Berrettini (ITA/N.24) - Alexei Popyrin (AUS) 6-4, 6-4, 6-7 (3/7), 7-6 (7/2)

Gaël Monfils (FRA/N.13) - Denis Shapovalov (CAN) 6-7 (5/7), 7-6 (7/4), 6-4, 6-7 (6/8), 6-3

Pablo Andújar (ESP) - Alexander Bublik (KAZ) 6-4, 6-3, 6-2

Alexander Zverev (GER/N.6) - Aljaž Bedene (SLO) 6-7 (4/7), 7-6 (7/4), 6-3, 7-6 (7/3)

Diego Schwartzman (ARG/N.20) - Tennys Sandgren (USA) 6-4, 6-1, 6-3

Marin Cilic (CRO/N.22) - John Isner (USA/N.14) 7-5, 3-6, 7-6 (8/6), 6-4

Rafael Nadal (ESP/N.2) - Hyeon Chung (KOR) 6-3, 6-4, 6-2



Programul complet al optimilor:





Novak Djokovic (1) - Stan Wawrinka (23)

Dominik Koepfer - Daniil Medvedev (5)

Roger Federer (3) - David Goffin (15)

Grigor Dimitrov - Alex De Minaur

Andrey Rublev - Matteo Berrettini (24)

Gaël Monfils (13) - Pablo Andújar

Alexander Zverev (6) - Diego Schwartzman (20)

Marin Cilic (22) - Rafael Nadal (2)





US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.



În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.